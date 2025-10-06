    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові відбувся чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту (відео, фото)
06.10.2025  15:02   Рита Парфенова

У Харкові відбувся чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту (відео, фото)

У змаганнях взяли участь 90 представників Сил оборони, серед яких 20 військових із важкими пораненнями. Подія стала одним із наймасштабніших спортивних заходів прифронтового міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові цими вихідними відбувся перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України з кросфіту. У змаганнях взяли участь близько 90 військових, зокрема представники Нацгвардії, поліції, Держприкордонслужби, ДСНС та інших структур Сил оборони.

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Організатори зазначили, що такі спортивні події є частиною психологічної та фізичної реабілітації бійців. За два роки понад 50 гвардійців бригади, попри тяжкі поранення, вибороли понад 300 медалей на всеукраїнських і міжнародних турнірах.

Особливу увагу під час чемпіонату приділили учасникам, які зазнали поранень. 20 ветеранів із ампутаціями змагалися на рівні з іншими спортсменами. Командир бригади полковник Дмитро Клодчик наголосив, що їх участь – це прояв справжньої сили духу.

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Серед гостей чемпіонату були міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, бригадний генерал Антон Верховенко, а також представники місцевої влади, громадських організацій та меценати.

Змагання проходили у семи групах – серед чоловіків, жінок, ветеранів з різними ступенями поранень і тих, хто нині перебуває на лікуванні. Кожен із трьох комплексів вправ був присвячений пам’яті загиблих «Скіфів» – Максима Волжнєва, Віталія Донченка та Віталія Коробкіна.

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

За підсумками понад семигодинної боротьби перемогу здобули 21 військовослужбовець, із яких 15 медалей вибороли гвардійці, зокрема 6 – бійці 5 Слобожанської бригади «Скіф».

Раніше РЕДПОСТ писав, що Слобожанські «Скіфи» вибороли 21 медаль на Strong Spirits Games–2025.

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

Перший відкритий чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту

