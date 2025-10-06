06.10.2025 15:31 Дмитро Колонєй

Ми будемо робити все, аби попри удари ворога, в оселях харків’ян було світло, тепло і вода - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про хід відновлення після ударів росіян.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова прокоментував ситуацію у місті після ворожого удару по підстанціям:

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ «Харківобленерго». І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.

Втім, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз - близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами.

Так, є можливості міста, є ресурси «Обленерго», є потужності загальної енергосистеми країни - але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього.

Після чергових ударів ми щоразу ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це знову й знову - стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним."

