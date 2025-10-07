07.10.2025 17:00

Медики Харківщини врятували людські життя

Фахівці успішно провели реанімаційні заходи, завдяки чому вдалося врятувати людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

3 жовтня о 08:34 до служби «103» надійшов екстрений виклик.

Бригада ЕМД №909 провела успішні реанімаційні заходи 82-річній жінці, у якої настала клінічна смерть внаслідок гострого набряку легень.

Завдяки професійним діям медиків вдалося відновити серцево-легеневу діяльність пацієнтки.

Після стабілізації стану її було шпиталізовано до лікувального закладу.

4 жовтня о 19:32 бригада ЕМД №703 отримала виклик: у 65-річної жінки настала клінічна смерть внаслідок гострої дихальної недостатності.

Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі команди вдалося відновити серцеву діяльність пацієнтки.

Після успішної реанімації жінку було шпиталізовано до лікарні для подальшого лікування.

Також 5 жовтня о 13:06 надійшов ще один екстрений виклик.

Бригада ЕМД №903 провела успішні реанімаційні заходи 64-річному чоловіку, у якого настала клінічна смерть через гострий набряк легень.

І цього разу завдяки злагодженій роботі та професіоналізму бригади вдалося повернути людину до життя.

