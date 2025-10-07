    
Главная Новини Харкова Медицина Медики Харківщини врятували людські життя
07.10.2025  17:00   

Медики Харківщини врятували людські життя

Фахівці успішно провели реанімаційні заходи, завдяки чому вдалося врятувати людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
3 жовтня о 08:34 до служби «103» надійшов екстрений виклик.
 
Бригада ЕМД №909 провела успішні реанімаційні заходи 82-річній жінці, у якої настала клінічна смерть внаслідок гострого набряку легень.
 
Завдяки професійним діям медиків вдалося відновити серцево-легеневу діяльність пацієнтки.
 
Після стабілізації стану її було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
4 жовтня о 19:32 бригада ЕМД №703 отримала виклик: у 65-річної жінки настала клінічна смерть внаслідок гострої дихальної недостатності.
 
 
Завдяки професіоналізму та злагодженій роботі команди вдалося відновити серцеву діяльність пацієнтки.
 
Після успішної реанімації жінку було шпиталізовано до лікарні для подальшого лікування. 
 
Також 5 жовтня о 13:06 надійшов ще один екстрений виклик.
 
Бригада ЕМД №903 провела успішні реанімаційні заходи 64-річному чоловіку, у якого настала клінічна смерть через гострий набряк легень.
 
І цього разу завдяки злагодженій роботі та професіоналізму бригади вдалося повернути людину до життя.
 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 7 жовтня.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Медицина Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині 01.10 Медицина Випадок сказу на Харківщині: довелося викликати поліцію 30.09 Медицина Медики врятували харків'янина від смерті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 