    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині захлинулися 19 атак окупантів
07.10.2025  16:53   Дмитро Колонєй

На Харківщині захлинулися 19 атак окупантів

Оперативна ситуація по Харківщині на 7 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Захлинулися 19 атак окупантів на обох напрямках області: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого та Довгенького.
  • На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Слобожанські «Скіфи» продовжують навчання під час війни.

 

