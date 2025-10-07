Готуємось до холоднечі: скільки коштують у Харкові теплі речі

В Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова проаналізували ціни на спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.
Цей день сприятиме спокійному розв’язанню складних питань і відновленню внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху та різких рішень – інтуїція підкаже, коли діяти.
З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.
7 жовтня в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
