07.10.2025  16:36   

Готуємось до холоднечі: скільки коштують у Харкові теплі речі

В Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова проаналізували ціни на спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.


Як повідомляє РЕДПОСТ, вироби для збереження тепла у Харкові можна знайти в
  • спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження,
  • магазинах товарів для дому,
  • в деяких супермаркетах і на
  • ринках міста.
Ціни на вироби залежать від виробника, матеріалу, типу наповнювача та ін.
 
  • комплекти термобілизни в середньому коштують від 500 до 2500 грн,
  • термофутболки - від 300 до 1700 грн,
  • штани - від 300 до 1500 грн,
  • термошкарпетки - від 70 до 800 грн.
  • спальники від 1900 грн (дитячі - від 650 грн).
  • теплі зимові ковдри в середньому від 800 до 3000 грн. 
  • термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 250 грн,
  • термочашки - від 180 грн,
  • термоси для їжі (1 л) - від 700 грн.
 
Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на ці товари зросли на 10-15%.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив огляд цін на генератори, зарядні станції та павербанки у Харкові.
 
