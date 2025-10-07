07.10.2025 16:36

Готуємось до холоднечі: скільки коштують у Харкові теплі речі

В Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова проаналізували ціни на спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо.



Готуємось до холоднечі: скільки коштують у Харкові теплі речі



Як повідомляє РЕДПОСТ , вироби для збереження тепла у Харкові можна знайти в

спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження,

магазинах товарів для дому,

в деяких супермаркетах і на

ринках міста.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Ціни на вироби залежать від виробника, матеріалу, типу наповнювача та ін.

комплекти термобілизни в середньому коштують від 500 до 2500 грн,

в середньому коштують від 500 до 2500 грн, термофутболки - від 300 до 1700 грн,

- від 300 до 1700 грн, штани - від 300 до 1500 грн,

- від 300 до 1500 грн, термошкарпетки - від 70 до 800 грн.

- від 70 до 800 грн. спальники від 1900 грн (дитячі - від 650 грн).

від 1900 грн (дитячі - від 650 грн). теплі зимові ковдри в середньому від 800 до 3000 грн.

в середньому від 800 до 3000 грн. термоси для напоїв об’ємом 1 л коштують від 250 грн,

об’ємом 1 л коштують від 250 грн, термочашки - від 180 грн,

- від 180 грн, термоси для їжі (1 л) - від 700 грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на ці товари зросли на 10-15%.