07.10.2025 16:20 Віталій Хіневич

Порушників ПДР у Харкові притягнули до відповідальності

Правоохоронці встановили порушників правил дорожнього руху та склали відповідні адміністративні акти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Днями інспектори розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Honda, який не виконав вимоги дорожньої розмітки 1.1, яка позначає вузьку суцільну лінію, та допустив виїзд на зустрічну смугу руху.

На кермувальника поліцейські склали адміністративну постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Також патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Lexus та DAF, які проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора. В обох випадках на кермувальників склали адміністративні постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

