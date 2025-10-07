    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ремонтники Харкова виконують більше тисячі звернень в день
07.10.2025  16:00   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова виконують більше тисячі звернень в день

Які роботи проводили фахівці підприємства розповіли у КСП «Інженерні мережі» Харкова.

Виконують більше тисячі звернень в день ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня бригади комунального підприємства
 
  • відремонтували 100 домофонів,
  • відновили роботу 50 приладів обліку електроенергії
  • встановили 15 нових. 
  • виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем автоматичного керування освітленням у під'їздах тощо. 
Виконують більше тисячі звернень в день ремонтники: Новини Харкова
 
Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано понад 7,1 тис. звернень від харків’ян.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  «Харківжитлобуд» відновив пошкоджені обстрілами будинки.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 