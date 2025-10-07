07.10.2025 12:42 Рита Парфенова

«Харківжитлобуд» відновив пошкоджені обстрілами будинки (фото)

Фахівці підприємства протягом місяця закрили контури 56 будинків загальною площею 570 кв. м.

Комунальне підприємство «Харківжитлобуд» продовжує усувати наслідки ворожих обстрілів у місті.

За минулий місяць у Слобідському та Індустріальному районах фахівці закрили контури 56 будинків, сумарна площа яких склала 570 кв. м.

Роботи виконувалися для того, щоб забезпечити безпеку мешканців та відновити житловий фонд після пошкоджень.

