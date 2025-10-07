    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Харківжитлобуд» відновив пошкоджені обстрілами будинки (фото)
07.10.2025  12:42   Рита Парфенова

«Харківжитлобуд» відновив пошкоджені обстрілами будинки (фото)

Фахівці підприємства протягом місяця закрили контури 56 будинків загальною площею 570 кв. м.

У Харкові «Харківжитлобуд» закрив контури 56 пошкоджених обстрілами будинків

Комунальне підприємство «Харківжитлобуд» продовжує усувати наслідки ворожих обстрілів у місті.

За минулий місяць у Слобідському та Індустріальному районах фахівці закрили контури 56 будинків, сумарна площа яких склала 570 кв. м.

У Харкові «Харківжитлобуд» закрив контури 56 пошкоджених обстрілами будинків

Роботи виконувалися для того, щоб забезпечити безпеку мешканців та відновити житловий фонд після пошкоджень.

У Харкові «Харківжитлобуд» закрив контури 56 пошкоджених обстрілами будинків У Харкові «Харківжитлобуд» закрив контури 56 пошкоджених обстрілами будинків

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки (фото) 03.10 ЖКГ У харківських районах тривають роботи з благоустрою 02.10 ЖКГ Харківські комунальники відновлюють місто після обстрілів та готують його до зими
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 