07.10.2025 13:00 Віталій Хіневич

Експосадовець Укрзалізниці під час окупації Харківщини забезпечував рух ворожих ешелонів

Служба безпеки задокументувала колабораційну діяльність колишнього працівника регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 40-річного головного інженера одного з підрозділів залізниці на території Куп’янського району.

Після тимчасової окупації частини Харківщини колаборант перейшов на бік російських загарбників та отримав посаду головного інженера в незаконно створеному окупантами підприємстві «Куп’янська залізниця».

На цій посаді зловмисник разом із ворожими поплічниками забезпечував роботу захоплених рашистами залізничних колій, їх ремонт та відновлення виключно в інтересах країни-агресора.

Серед іншого, він організовував ремонт колій та стрілочних переводів, демонтаж старих рейок, а також виділення матеріалів і спецтехніки для цих робіт.

За даними слідства, ділянкою залізниці, за яку відповідав колаборант, окупанти перевозили військову техніку та боєприпаси, а у зворотному напрямку - вивозили до рф викрадене українське зерно.

Напередодні контрнаступу ЗСУ, у вересні 2022 року, колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на території держави-агресора.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно повідомила зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

