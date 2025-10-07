07.10.2025 13:13 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть бойовика «днр», який публічно підтримував агресію рф та дякував окупантам за «гуманність»

33-річного уродженця Ізюма, що служить у незаконному збройному формуванні «днр» і поширює російську пропаганду, судитимуть заочно за державну зраду та виправдання агресії рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 33-річного уродженця Ізюма, якого обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, а також у виготовленні та поширенні матеріалів, що виправдовують російську агресію (ч. 2 ст. 111, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік обіймає посаду «заступника командира гранатометного взводу 4-го батальйону св. Апостола Павла» у складі окупаційного формування «днр». Паралельно він активно займався пропагандою — давав інтерв’ю російським медіа, у яких називав війну проти України «спецоперацією» та звинувачував українських військових у «загрозі для мирного населення».

Під час виступу на концерті в московських «Лужниках» у 2023 році він публічно висловлював підтримку російській армії та Путіну, називаючи окупантів «героями нашого часу». У своїх заявах бойовик виправдовував злочини армії рф, називаючи росіян «гуманними» й «адекватними».

Крім того, на сторінці у соцмережі «ВКонтакте» він систематично публікував матеріали, що підтримують російську агресію та пропаганду. Обвинувачений перебуває у розшуку, його судитимуть заочно у Салтівському районному суді Харкова.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

