    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині судитимуть бойовика «днр», який публічно підтримував агресію рф та дякував окупантам за «гуманність»
07.10.2025  13:13   Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть бойовика «днр», який публічно підтримував агресію рф та дякував окупантам за «гуманність»

33-річного уродженця Ізюма, що служить у незаконному збройному формуванні «днр» і поширює російську пропаганду, судитимуть заочно за державну зраду та виправдання агресії рф.

На Харківщині заочно судитимуть бойовика «днр» за державну зраду та пропаганду агресії рф

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 33-річного уродженця Ізюма, якого обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, а також у виготовленні та поширенні матеріалів, що виправдовують російську агресію (ч. 2 ст. 111, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік обіймає посаду «заступника командира гранатометного взводу 4-го батальйону св. Апостола Павла» у складі окупаційного формування «днр». Паралельно він активно займався пропагандою — давав інтерв’ю російським медіа, у яких називав війну проти України «спецоперацією» та звинувачував українських військових у «загрозі для мирного населення».

Під час виступу на концерті в московських «Лужниках» у 2023 році він публічно висловлював підтримку російській армії та Путіну, називаючи окупантів «героями нашого часу». У своїх заявах бойовик виправдовував злочини армії рф, називаючи росіян «гуманними» й «адекватними».

Крім того, на сторінці у соцмережі «ВКонтакте» він систематично публікував матеріали, що підтримують російську агресію та пропаганду. Обвинувачений перебуває у розшуку, його судитимуть заочно у Салтівському районному суді Харкова.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові судять російського військового за вбивства полонених на Вовчанському заводі (відео).
Тэги:  окупант, прокуратура, харків
