07.10.2025 13:15 Віталій Хіневич
Харківська митниця перерахувала понад 1,7 млрд грн до бюджету країни з початку року
Понад 1000 представників харківського бізнесу здійснило зовнішньоекономічні операції протягом дев’яти місяців.
Митні пости функціонують, товари та транспортні засоби розмитнюються, митні платежі надходять до бюджету, допомагаючи нашій країні.
Протягом 9 місяців 2024 року до Державного бюджету України перераховано 1 728,1 млн гривень.
Додатково до Держбюджету України з початку року спрямовано 139,5 млн гривень. Ці кошти отримані за рахунок контролю митної вартості товарів – 127,1 млн грн; контролю за визначенням країни походження – 11,2 млн грн та класифікаційної роботи – 1,2 млн гривень.
Протягом вказаного періоду відбулось збільшення митних платежів по наступних групах товарів, серед яких какао, мідь, трикотажні полотна, полімерні матеріали, насіння та плоди олійних рослин.
Основними бюджетоформуючими товарами січня-вересня 2025 року стали:
-
пластмаси та вироби з неї — 409,5 млн грн;
-
котли, машини, обладнання — 152,0 млн грн;
-
електричні машини, обладнання та їх частини — 108,7 млн грн;
-
алюміній та вироби з нього- 107,8 млн грн;
-
засоби наземного транспорту та їх частини — 78,2 млн грн.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости