07.10.2025 13:15 Віталій Хіневич

Харківська митниця перерахувала понад 1,7 млрд грн до бюджету країни з початку року

Понад 1000 представників харківського бізнесу здійснило зовнішньоекономічні операції протягом дев’яти місяців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську митницю.

Митні пости функціонують, товари та транспортні засоби розмитнюються, митні платежі надходять до бюджету, допомагаючи нашій країні.

Протягом 9 місяців 2024 року до Державного бюджету України перераховано 1 728,1 млн гривень.

Додатково до Держбюджету України з початку року спрямовано 139,5 млн гривень. Ці кошти отримані за рахунок контролю митної вартості товарів – 127,1 млн грн; контролю за визначенням країни походження – 11,2 млн грн та класифікаційної роботи – 1,2 млн гривень.

Протягом вказаного періоду відбулось збільшення митних платежів по наступних групах товарів, серед яких какао, мідь, трикотажні полотна, полімерні матеріали, насіння та плоди олійних рослин.

Основними бюджетоформуючими товарами січня-вересня 2025 року стали:

пластмаси та вироби з неї — 409,5 млн грн;

котли, машини, обладнання — 152,0 млн грн;

електричні машини, обладнання та їх частини — 108,7 млн грн;

алюміній та вироби з нього- 107,8 млн грн;

засоби наземного транспорту та їх частини — 78,2 млн грн.

