07.10.2025 13:43 Рита Парфенова

У Харкові покажуть оновлену версію вистави «Шевченко 2.0»

9 жовтня 2025 року в Театрально-концертному центрі відбудеться прем’єрний показ оновленої шоу-вистави «Шевченко 2.0» режисера Олександра Ковшуна.



Пам'ятник Шевченку – Олексій Грідасов, Шевченко – Валерій Брильов. Фото Маргарити Корн

Як повідомляє РЕДПОСТ, постановка Харківського академічного театру імені Тараса Шевченка «Березіль» пропонує несподіваний, сучасний погляд на постать Кобзаря.

За задумом авторів, у «Шевченку 2.0» живий Поет зустрічається зі своїм міфом у вигляді Пам’ятника, сперечається з ним і доводить, що є не бронзовим символом, а людиною з почуттями й пристрастями. У виставі поєднано реальні події та фантазію, лірику, іронію й авангардну музику.

Автор п’єси Дмитро Терновий створив її за мотивами особистих щоденників Шевченка. Музичне оформлення підготував композитор Олександр Щетинський, а пісні-омажі написав академік Борис Гриньов. Головні ролі виконують заслужений артист України Валерій Брильов та актор Олексій Грідасов.

Прем’єра «Шевченка 2.0» відбулася торік у Києві на сцені Національного театру імені Івана Франка. Тепер оновлена версія повертається до Харкова після гастролей і фестивальних показів по Україні.

