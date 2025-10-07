У Харкові покажуть оновлену версію вистави «Шевченко 2.0»

9 жовтня 2025 року в Театрально-концертному центрі відбудеться прем’єрний показ оновленої шоу-вистави «Шевченко 2.0» режисера Олександра Ковшуна.
Пам'ятник Шевченку – Олексій Грідасов, Шевченко – Валерій Брильов. Фото Маргарити Корн
Як повідомляє РЕДПОСТ, постановка Харківського академічного театру імені Тараса Шевченка «Березіль» пропонує несподіваний, сучасний погляд на постать Кобзаря.
За задумом авторів, у «Шевченку 2.0» живий Поет зустрічається зі своїм міфом у вигляді Пам’ятника, сперечається з ним і доводить, що є не бронзовим символом, а людиною з почуттями й пристрастями. У виставі поєднано реальні події та фантазію, лірику, іронію й авангардну музику.
Автор п’єси Дмитро Терновий створив її за мотивами особистих щоденників Шевченка. Музичне оформлення підготував композитор Олександр Щетинський, а пісні-омажі написав академік Борис Гриньов. Головні ролі виконують заслужений артист України Валерій Брильов та актор Олексій Грідасов.
Прем’єра «Шевченка 2.0» відбулася торік у Києві на сцені Національного театру імені Івана Франка. Тепер оновлена версія повертається до Харкова після гастролей і фестивальних показів по Україні.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ публікував фото новаторської опери-кабаре «ТГШ. Подорож у часі», яку поставили в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В. Лисенка.
Комментариев: 0
Цей день сприятиме спокійному розв’язанню складних питань і відновленню внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху та різких рішень – інтуїція підкаже, коли діяти.
З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.
7 жовтня в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
влажность:
давление:
ветер: