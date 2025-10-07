На Харківщині прогнозують високу пожежну небезпеку

В этот день

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Цей день сприятиме спокійному розв’язанню складних питань і відновленню внутрішньої рівноваги. Варто уникати поспіху та різких рішень – інтуїція підкаже, коли діяти.

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня З самого ранку й до вечора небо над Харковом залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці місцями дощ, проте ближче до полудня погода поступово проясниться.