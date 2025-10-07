    
07.10.2025  13:55   Віталій Хіневич

На Харківщині прогнозують високу пожежну небезпеку

Згідно з інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 24 вересня у більшості районів Харківської області утримається висока пожежна небезпека.

 
Найвищий рівень ризику (червона зона) зафіксовано у Богодухові, Лозовій, Ізюмі та Великому Бурлуці, передає РЕДПОСТ.
 
Три райони області перебувають у жовтій зоні — високий рівень пожежної небезпеки: Коломак, Берестин та Слобожанське.
 
Водночас Харків і Золочів перебувають у зеленій зоні — низький рівень пожежної небезпеки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, на Харківщині прогнозують небезпечно низький рівень води у Сіверському Дінці.
 
