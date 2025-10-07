07.10.2025 14:40 Віталій Хіневич

На Харківщині підірвався трактор

Підрив техніки стався у полі біля села в Ізюмському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 жовтня у полі поблизу села Вербівка Балаклійської громади Ізюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Внаслідок детонації вибухівки постраждав водій, 1978 року народження, техніка зазнала пошкоджень.

«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112", - йдеться у повідомленні.

