У ніч на 7 жовтня Харків зазнав чергового удару по енергетичній інфраструктурі — ворог атакував місто 25 безпілотниками-камікадзе типу "шахед".



Харків атакували 25 «шахедів»: удар по енергетиці прокоментував Ігор Терехов



Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає « РЕДПОСТ ».

«Трансформаторна підстанція, яка забезпечувала електропостачання деяких районів Харкова, а точніше — трьох районів міста, була атакована. Усувати наслідки було дуже важко, адже наші працівники комунальних підприємств, а також працівники Харківобленерго працювали всю ніч», — сказав Ігор Терехов.

За словами мера, близько 10 тисяч абонентів досі залишаються без електропостачання, незважаючи на значний обсяг виконаних робіт.

«На жаль, ми маємо дуже потужні обстріли останніми тижнями. Це вже три удари по енергетичній галузі, яка забезпечує електропостачання Харкова, і наслідки дуже тяжкі. Але хочу подякувати всім, хто долучається до того, щоб зробити все можливе для того, щоб люди отримали теплопостачання та комунальні послуги», — говорить Ігор Терехов.

Опалювальний сезон стає для міста серйозним випробуванням, яке вдається подолати завдяки чіткій координації всіх служб.

«Справляємося завдяки концентрації ресурсів, нашим людям, харків’янам, працівникам усіх комунальних служб, Харківських теплових мереж, водоканалів, обленерго — усіх», — додав Ігор Терехов.

Мер також наголосив, що масоване ураження трансформаторних підстанцій напередодні зими становить особливу небезпеку для енергопостачання під час опалювального періоду.

«Тому я казав, що ця зима буде дуже важкою, але нам потрібно її пройти, потрібно бути сконцентрованими. На жаль, не все залежить від нас, від наших комунальних служб, від працівників Харківобленерго, бо ви бачили сьогоднішню ніч, коли місто атакували 25 «шахедів», які розтрощили трансформаторну підстанцію. Тому сьогодні потрібно бути повністю сконцентрованими та готовими до будь-яких сценаріїв, щоб пройти опалювальний сезон», — резюмував Ігор Терехов.

