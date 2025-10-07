    
07.10.2025  15:35   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік застрелив собаку у власному дворі

Наприкінці липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у центральній частині міста Дергачі пролунало два постріли.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
При виїзді на місце події було встановлено, шо 39-річний місцевий житель вийшов на власне подвір’я, щоб нагодувати свого собаку. Тварина почала кидатись і ричати на хазяїна, через що останній зачинився від неї у будинку. 
 
Протягом деякого часу собака не заспокоювався. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у тварину. Потім вивіз та закопав її за межами домоволодіння.
 
Слідчими повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що експосадовець Укрзалізниці під час окупації Харківщини забезпечував рух ворожих ешелонів.
 
