07.10.2025 15:35 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік застрелив собаку у власному дворі

Наприкінці липня до поліції надійшло повідомлення про те, що у центральній частині міста Дергачі пролунало два постріли.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

При виїзді на місце події було встановлено, шо 39-річний місцевий житель вийшов на власне подвір’я, щоб нагодувати свого собаку. Тварина почала кидатись і ричати на хазяїна, через що останній зачинився від неї у будинку.

Протягом деякого часу собака не заспокоювався. Тоді чоловік взяв мисливську рушницю та здійснив два постріли у тварину. Потім вивіз та закопав її за межами домоволодіння.

Слідчими повідомлено зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram