Через обстріли в Харкові знеструмлено понад 10 тисяч абонентів

Ворог атакував Харків і шість населених пунктів області, застосувавши дрони, ракети та fpv-апарати. Пошкоджено об’єкти інфраструктури й житлові будинки, є поранені.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілу в селищі Борова поранення дістали двоє чоловіків віком 67 і 54 роки.
По Немишлянському району Харкова ворог спрямував 25 ударних безпілотників. Загалом по регіону окупанти застосували дві ракети (тип уточнюється), 25 дронів «Герань-2», три fpv-дрони та ще два безпілотники невстановленого типу.
Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.
