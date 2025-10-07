07.10.2025 08:45 Рита Парфенова

Через обстріли в Харкові знеструмлено понад 10 тисяч абонентів

Ворог атакував Харків і шість населених пунктів області, застосувавши дрони, ракети та fpv-апарати. Пошкоджено об’єкти інфраструктури й житлові будинки, є поранені.



На фото с. Рясне

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілу в селищі Борова поранення дістали двоє чоловіків віком 67 і 54 роки.

По Немишлянському району Харкова ворог спрямував 25 ударних безпілотників. Загалом по регіону окупанти застосували дві ракети (тип уточнюється), 25 дронів «Герань-2», три fpv-дрони та ще два безпілотники невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі — будівлю заводу, приватний будинок і автомобіль;

в Ізюмському — машину в селищі Борова;

у Богодухівському — житловий будинок, господарчі споруди та електромережі.

Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

