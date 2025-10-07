На Харківщині 7 жовтня проводять планові підривні роботи

Сапери продовжують розмінування територій у Чугуївському та Ізюмському районах. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів.
У вівторок, 7 жовтня, на Харківщині тривають планові роботи з розмінування. Фахівці виконують підривні заходи для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зокрема, вибухи можуть бути чутні:
Усі вибухи матимуть плановий характер, тому місцевих мешканців просять зберігати спокій.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області.
