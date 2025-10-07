    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині 7 жовтня проводять планові підривні роботи
07.10.2025  09:25   Рита Парфенова

На Харківщині 7 жовтня проводять планові підривні роботи

Сапери продовжують розмінування територій у Чугуївському та Ізюмському районах. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів.

розмінування

У вівторок, 7 жовтня, на Харківщині тривають планові роботи з розмінування. Фахівці виконують підривні заходи для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, вибухи можуть бути чутні:

  • з 10:00 до 15:00 поблизу села Гракове Чугуївського району;
  • з 10:00 до 11:00 неподалік населеного пункту Бражківка Ізюмського району;
  • з 11:00 до 16:00 поблизу села Петрівське Ізюмського району;
  • з 12:00 до 13:00 в районі населених пунктів Андріївка та Заводи Ізюмського району;
  • з 12:00 до 14:30 неподалік населеного пункту Семенівка Ізюмського району.

Усі вибухи матимуть плановий характер, тому місцевих мешканців просять зберігати спокій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. 

