07.10.2025 09:25 Рита Парфенова

На Харківщині 7 жовтня проводять планові підривні роботи

Сапери продовжують розмінування територій у Чугуївському та Ізюмському районах. Жителів попереджають про можливі звуки вибухів.

У вівторок, 7 жовтня, на Харківщині тривають планові роботи з розмінування. Фахівці виконують підривні заходи для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, вибухи можуть бути чутні:

з 10:00 до 15:00 поблизу села Гракове Чугуївського району;

з 10:00 до 11:00 неподалік населеного пункту Бражківка Ізюмського району;

з 11:00 до 16:00 поблизу села Петрівське Ізюмського району;

з 12:00 до 13:00 в районі населених пунктів Андріївка та Заводи Ізюмського району;

з 12:00 до 14:30 неподалік населеного пункту Семенівка Ізюмського району.

Усі вибухи матимуть плановий характер, тому місцевих мешканців просять зберігати спокій.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області.