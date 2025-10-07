    
07.10.2025  09:45   Рита Парфенова

Через обстріли на Полтавщині скасували частину електричок до Харківської області

«Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів між Полтавою та Харківською областю. Частину рейсів тимчасово скасовано.

Скасовано кілька приміських поїздів між Полтавою та Харківщиною через обстріли

Після нічного обстрілу Полтавщини «Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі приміських поїздів, передає РЕДПОСТ.

Цього дня тимчасово не курсуватимуть електрички:

  • №6356 Полтава-Південна – Огульці;
  • №6353 Огульці – Полтава-Південна;
  • №6572/6654 Полтава-Південна – Берестин – Лозова;
  • №6655/6577 Лозова – Берестин – Полтава-Південна.

Пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування подорожей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. 

 

Тэги:  потяг, харків
