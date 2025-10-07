Через обстріли на Полтавщині скасували частину електричок до Харківської області

«Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів між Полтавою та Харківською областю. Частину рейсів тимчасово скасовано.
Після нічного обстрілу Полтавщини «Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі приміських поїздів, передає РЕДПОСТ.
Цього дня тимчасово не курсуватимуть електрички:
Пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування подорожей.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області.
