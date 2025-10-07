07.10.2025 09:49 Рита Парфенова

У Харкові повністю відновили електропостачання після масованої атаки дронами 5 жовтня

Споживачів, які залишалися без світла після обстрілу 5 жовтня, уже заживлено. Енергетики працювали всю ніч у складних умовах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Незважаючи на складну ніч та ранок, у Харкові є позитивні новини – електропостачання повністю відновлено. Споживачі, які залишилися без світла через масовану атаку ворожих безпілотників увечері 5 жовтня, знову отримують електроенергію.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці компанії працювали безперервно, попри небезпеку та складні умови, щоб якомога швидше повернути світло у домівки мешканців міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.