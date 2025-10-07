    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові повністю відновили електропостачання після масованої атаки дронами 5 жовтня
07.10.2025  09:49   Рита Парфенова

У Харкові повністю відновили електропостачання після масованої атаки дронами 5 жовтня

Споживачів, які залишалися без світла після обстрілу 5 жовтня, уже заживлено. Енергетики працювали всю ніч у складних умовах.

АТ «Харківобленерго»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Незважаючи на складну ніч та ранок, у Харкові є позитивні новини – електропостачання повністю відновлено. Споживачі, які залишилися без світла через масовану атаку ворожих безпілотників увечері 5 жовтня, знову отримують електроенергію.
 
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці компанії працювали безперервно, попри небезпеку та складні умови, щоб якомога швидше повернути світло у домівки мешканців міста.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.
Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 ЖКГ Нічна атака дронів залишила без світла 80 тисяч споживачів у Харкові 11.08 ЖКГ Харків’ян просять не користуватися потужними приладами ввечері 05.08 ЖКГ У Лозовій після обстрілу залишаються знеструмленими райони – триває відновлення електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 