    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Прокурори зафіксували наслідки нічної атаки дронів на Харків
07.10.2025  10:10   Рита Парфенова

Прокурори зафіксували наслідки нічної атаки дронів на Харків

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Немишлянський район Харкова безпілотниками. Пошкоджено цивільне підприємство, постраждалих немає.

Атака дронів на Харків: пошкоджено підприємство, прокуратура розпочала розслідування

Як повідомляє РЕДПОСТ, під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, у ніч на 7 жовтня війська рф здійснили атаку на Немишлянський район міста, застосувавши ударні безпілотники.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільне підприємство, інформації про постраждалих немає. За попередніми даними, російські війська випустили по Харкову щонайменше 25 дронів типу «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати наслідки обстрілів і документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Надзвичайні події Через обстріли в Харкові знеструмлено понад 10 тисяч абонентів 07.10 Надзвичайні події У Харкові вночі зафіксували 25 ударів дронами по Немишлянському району: фото та відео ДСНС 06.10 Надзвичайні події Загарбники завдали ударів по Харкову, палають пожежі (оновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 