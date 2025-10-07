07.10.2025 10:10 Рита Парфенова

Прокурори зафіксували наслідки нічної атаки дронів на Харків

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Немишлянський район Харкова безпілотниками. Пошкоджено цивільне підприємство, постраждалих немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ, під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, у ніч на 7 жовтня війська рф здійснили атаку на Немишлянський район міста, застосувавши ударні безпілотники.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільне підприємство, інформації про постраждалих немає. За попередніми даними, російські війська випустили по Харкову щонайменше 25 дронів типу «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати наслідки обстрілів і документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

