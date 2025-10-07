07.10.2025 10:22 Рита Парфенова

Через нічні атаки в Харкові змінили маршрут трамваю №23

Трамвай №23 тимчасово курсує між «Салтівським» і «602-м мікрорайоном» через проспект Тракторобудівників та Салтівське шосе.



Фото: ХМР

Внаслідок ворожих атак у ніч на 7 жовтня змінено маршрут трамваю №23 у Харкові, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, тепер трамвай курсує від розворотного кола «Салтівське» до розворотного кола «602-й мікрорайон» через проспект Тракторобудівників і Салтівське шосе.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та шести населених пунктах області. Через обстріли тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.