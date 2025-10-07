    
Главная Новини Харкова Армія Слобожанські «Скіфи» продовжують навчання під час війни: інженерна підготовка на першому місці (відео, фото)
Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» постійно вдосконалюють навички для збереження життя та ефективного захисту Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, для Слобожанських «Скіфів» вона актуальна стародавня мудрість: «Не припиняти вчитися». Навіть після закінчення бойових дій росія залишатиметься сусідом, а її військові давно порушили міжнародні конвенції та норми гуманності. Тому перемога можлива лише завдяки знанням та професіоналізму.

Слобожанські «Скіфи» тренуються під час війни для безпеки Харківщини

Інженерна підготовка є одним із ключових напрямків навчання гвардійців. «Я переконаний, що інженерна підготовка – це одна з принципово необхідних наук для гвардійця. Особовий склад повинен знати як побудувати укриття чи вогневу позицію та як мінімум розуміти, що не можна робити з інженерними боєприпасами, щоб зберегти своє життя та здоров`я», – пояснює інструктор на позивний Харциз.

Навчання триває постійно. «Зараз йде війна, постійний стрес, є необхідність постійно навчатися, – говорить гвардієць на позивний Космос. – Бо міни тема актуальна, у нас заміновано багато територій і це ще справа багатьох років, тому такі знання точно не будуть зайвими».

5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ продовжує захищати Харківщину, вдосконалюючи свої вміння та забезпечуючи готовність до будь-яких викликів.

Раніше РЕДПОСТ писав про навчання слобожанських «Скіфів» під час війни для вдосконалення тактичної медицини.

