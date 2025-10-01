Навчання Слобожанських «Скіфів» під час війни: військові вдосконалюють тактичну медицину (відео, фото)

Бійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії регулярно проходять заняття з тактичної медицини, щоб зберегти життя побратимів у реальних бойових умовах.
У зоні бойових дій навчання не зупиняються, передає РЕДПОСТ. Гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» постійно вдосконалюють знання та навички з надання першої медичної допомоги. Такі заняття спрямовані не лише на підвищення професійності, а й на розвиток стресостійкості.
«Регулярні тренування особового складу допомагають військовим краще діяти у критичних ситуаціях. Інструктори з бойовим досвідом моделюють різні сценарії, і це дозволяє відпрацьовувати алгоритми до автоматизму. Навіть у стресовому стані боєць завдяки м’язовій пам’яті зможе правильно надати допомогу пораненому», – коментує психолог бригади з позивним Снікерс.
Тактична медицина для «Скіфів» — це щоденна практика, адже від злагоджених і швидких дій залежить життя на фронті.
У наступному сюжеті бійці поділяться досвідом щодо роботи з мінами.
