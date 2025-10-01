    
Главная Новини Харкова Армія Навчання Слобожанських «Скіфів» під час війни: військові вдосконалюють тактичну медицину (відео, фото)
01.10.2025  13:56   Рита Парфенова

Навчання Слобожанських «Скіфів» під час війни: військові вдосконалюють тактичну медицину (відео, фото)

Бійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» Нацгвардії регулярно проходять заняття з тактичної медицини, щоб зберегти життя побратимів у реальних бойових умовах.

Слобожанські «Скіфи» відпрацьовують тактичну медицину під час війни

У зоні бойових дій навчання не зупиняються, передає РЕДПОСТ. Гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» постійно вдосконалюють знання та навички з надання першої медичної допомоги. Такі заняття спрямовані не лише на підвищення професійності, а й на розвиток стресостійкості.

Слобожанські «Скіфи» відпрацьовують тактичну медицину під час війни

«Регулярні тренування особового складу допомагають військовим краще діяти у критичних ситуаціях. Інструктори з бойовим досвідом моделюють різні сценарії, і це дозволяє відпрацьовувати алгоритми до автоматизму. Навіть у стресовому стані боєць завдяки м’язовій пам’яті зможе правильно надати допомогу пораненому», – коментує психолог бригади з позивним Снікерс.

Слобожанські «Скіфи» відпрацьовують тактичну медицину під час війни

Тактична медицина для «Скіфів» — це щоденна практика, адже від злагоджених і швидких дій залежить життя на фронті.

У наступному сюжеті бійці поділяться досвідом щодо роботи з мінами.

Слобожанські «Скіфи» відпрацьовують тактичну медицину під час війни

Слобожанські «Скіфи» відпрацьовують тактичну медицину під час війни

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про вдосконалення навичок у підземних класах  Слобожанськими «Скіфами».
Тэги:  нгу скіф, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Армія «Скіфи» у дії: дрони знищили диверсанта та розгромили засідку ворога (відео) 29.09 Армія Позивний «Майкл»: історія гвардійця 5-ї Слобожанської бригади, що утримував позицію 22 доби 25.09 Армія Слобожанські «Скіфи» показали, як ліквідують ворога на Харківщині (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 