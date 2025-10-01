01.10.2025 13:40

Укрпошта випустила нову марку на честь героїв

До Дня захисників і захисниць України Укрпошта презентувала нову поштову марку із серії «Нагороди України» – «Медаль «Захиснику Вітчизни».

Серія була започаткована у 1997 році, і у 2021 та 2023 роках до неї увійшли випуски «Орден Героїв Небесної Сотні», «Орден Данила Галицького» та «Хрест бойових заслуг», передає РЕДПОСТ.

Медаль «Захиснику Вітчизни» вручають ветеранам за мужність, відвагу та зміцнення обороноздатності України. На відзнаці зображено щит і меч, переплетені лавровими та дубовими гілками. Це символ незламності, військової честі й майбутньої перемоги, яку ми обов’язково здобудемо завдяки нашим захисникам. Автор дизайну медалі – Юхим Харабет.

«Сьогодні, у цей особливий день, ми випускаємо марку, що є символом нашої безмежної вдячності. Це крихітний щит, який ми відправляємо в кожну домівку, щоб нагадати: наші герої – це наша гордість, наше майбутнє, і наш обов’язок – пам’ятати їхній подвиг. Дякуємо кожному захиснику та захисниці», – зазначив у день випуску генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

