Харків’янка здобула золото на міжнародному інноваційному шоу INOVA 2025 у Хорватії

Студентка Харківського університету радіоелектроніки Олександра Колосова отримала золоту медаль за свій проєкт на престижній міжнародній виставці інновацій у Загребі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду, харків'янка Олександра Колосова виборола золоту медаль на Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2025, яке проходило з 25 по 28 вересня у Загребі (Хорватія).

Ця виставка є однією з найстаріших та найавторитетніших у світі: її проводять із 1971 року, і щороку вона збирає сотні учасників. Цього разу було представлено понад 400 проєктів із 25 країн.

Українська команда виступила надзвичайно успішно – усі 15 учасників здобули золоті нагороди. Серед переможців – Олександра Колосова, випускниця харківського ліцею №89 та студентка першого курсу Харківського національного університету радіоелектроніки.

Свій успіх вона здобула завдяки розробці тест-системи для визначення катіонів ртуті та сульфідів із використанням смартфона.

