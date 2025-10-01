    
01.10.2025  12:55   Рита Парфенова

Куп’янськ на Харківщині отримав звання «Місто-герой України»

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку Куп’янську та ще 15 містам за мужність і стійкість громадян під час російської агресії.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» 16 містам у семи областях, серед яких Куп’янськ на Харківщині, Баштанка, Вознесенськ, Гуляйполе, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Марганець, Нікополь, Оріхів, Павлоград, Покровськ, Слов’янськ, Старокостянтинів, Суми й Тростянець.

У документі зазначено, що відзнака присвоюється за проявлений масовий героїзм, стійкість та самовідданість громадян під час захисту своїх міст від російської агресії.

«Наш Куп’янськ на Харківщині – місто, у якому зараз особливо складно, у якому тривають бойові дії, яке потерпає від російської підлості, жорстокості, але яке захищають справді героїчні наші люди, яке героїчно закриває Харківщину від Росії», – наголовсив Зеленський у зверненні.

Куп’янськ перебував під окупацією з 27 лютого до 16 вересня 2022 року. Місцеві мешканці ризикуючи життям виходили на площі, демонструючи відданість Україні, незважаючи на затримання та катування з боку окупантів. Після успішного Харківського контрнаступу Сили оборони звільнили місто. Куп’янськ і нині залишається в зоні активних бойових дій та під постійними російськими обстрілами.

