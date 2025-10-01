01.10.2025 12:38 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть «чорного лісоруба» за незаконну порубку дерев

56-річний чоловік незаконно спиляв дерева у захисних лісових насадженнях поблизу села Башилівка, завдавши збитків громаді майже на 130 тис. грн.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування стосовно 56-річного чоловіка, який незаконно вирубував дерева в захисних лісових насадженнях. Йому інкримінують також перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, передбачені ч. 4 ст. 246 КК України. Обвинувальний акт уже передано до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

За даними слідства, у листопаді 2024 року обвинувачений прибув до захисного лісового насадження поблизу села Башилівка Близнюківської громади Лозівського району. Використовуючи бензопилу, він спиляв дерева та перевіз їх до свого помешкання в селі.

Внаслідок таких дій Близнюківській селищній раді завдано шкоди на суму майже 130 тисяч гривень. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Досудове розслідування проводив СВ Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть зловмисників, які погубили дерев на мільйони гривень.