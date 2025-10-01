    
Главная Новини Харкова Суспільство У центрі Харкова перекрили рух для хвилини мовчання
01.10.2025  12:30   

У центрі Харкова перекрили рух для хвилини мовчання

Харків’яни сьогодні, 1 жовтня, о 9:00, вшанували пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання.


У центрі Харкова перекрили рух для хвилини мовчання
Як зазначив міський голова Ігор Терехов, для цього в центрі міста тимчасово перекрили рух транспорту, передає РЕДПОСТ.
 
За словами мера, питання організації руху під час хвилини мовчання належить до компетенції патрульної поліції, але головне - це особиста відповідальність кожного водія та пішохода.
 
«Дуже важливо, щоб люди пам’ятали, завдяки кому вони живуть. Хвилина мовчання в Харкові буде, і ми працюватимемо над тим, щоб усі її дотримувалися. Зокрема, у школах вже проводяться бесіди, щоб виховувати у дітей повагу до пам’яті загиблих героїв», - наголосив Ігор Терехов.
 
Він також підкреслив, що міська влада робить усе, аби гідно вшанувати пам’ять полеглих захисників: зокрема, в бюджеті на наступний рік передбачені кошти на встановлення пам’ятних знаків на Алеї Слави.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до захисників та захисниць України, відзначивши їхній внесок у відновлення життя в Харкові та області після окупації та бойових дій.
 
