У центрі Харкова перекрили рух для хвилини мовчання

Харків’яни сьогодні, 1 жовтня, о 9:00, вшанували пам’ять полеглих захисників України хвилиною мовчання.



У центрі Харкова перекрили рух для хвилини мовчання



Як зазначив міський голова Ігор Терехов, для цього в центрі міста тимчасово перекрили рух транспорту, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, питання організації руху під час хвилини мовчання належить до компетенції патрульної поліції, але головне - це особиста відповідальність кожного водія та пішохода.

«Дуже важливо, щоб люди пам’ятали, завдяки кому вони живуть. Хвилина мовчання в Харкові буде, і ми працюватимемо над тим, щоб усі її дотримувалися. Зокрема, у школах вже проводяться бесіди, щоб виховувати у дітей повагу до пам’яті загиблих героїв», - наголосив Ігор Терехов.

Він також підкреслив, що міська влада робить усе, аби гідно вшанувати пам’ять полеглих захисників: зокрема, в бюджеті на наступний рік передбачені кошти на встановлення пам’ятних знаків на Алеї Слави.

