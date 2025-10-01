01.10.2025 10:59 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Харків вистояв завдяки вам

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до захисників та захисниць України, відзначивши їхній внесок у відновлення життя в Харкові та області після окупації та бойових дій.



Фото з відкритих джерел

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем захисників і захисниць України опубліковано на його сторінці у телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Дорогі захисники та захисниці! – звернувся Ігор Терехов. – Я часто згадую ті перші місяці великої війни. Порожні вулиці, чорні вікна… Черги на вокзалі – колони потягів, що вивозили дітей, матерів, стареньких. Місто, яке ще вчора не засинало, ніби завмерло. Із двох мільйонів харків’ян залишилися триста тисяч. Здавалося, що Харків уже не зможе ожити».

«Але ви довели, що він – безсмертний. Ваш контрнаступ повернув не лише території – він повернув місту серце. Завдяки вам Харків знову дихає, сміється, закохується. Люди повертаються додому, відкривають кав’ярні, відновлюють будинки, виховують дітей», – підкреслив мер.

«Так, ми все ще на лінії боротьби. Але життя тут перемагає смерть. Понад мільйон триста тисяч мешканців, затори на дорогах, сміх у дворах, молодь у парках. І над усім цим – наш прапор. Синьо-жовтий. Гордо й уперто, як і в найтемніші дні в історії Харкова», – додав Терехов.

«Я дякую вам за це. За наше місто, яке ви врятували. За нашу свободу, яку ви тримаєте на плечах. За щоденний подвиг, який ви робите мовчки, але який чує вся Україна. Наш обов’язок у тилу – бути гідними вас. Відбудувати міста, берегти пам’ять про кожного героя, нікому й ніколи не дозволити применшити ціну вашої боротьби», – сказав мер.

«Ми вклоняємось тим, хто вже віддав життя. І тим, хто зараз на передовій тримає небо над Україною. Ваші імена назавжди в серці Харкова, у серці всієї країни. Харків вистояв завдяки вам. Україна переможе завдяки вам», – завершив Ігор Терехов.

