    
Главная Новини Харкова ЖКГ Салтівський район Харкова відновлюють після нічного обстрілу: комунальники закрили половину вибитих вікон (фото)
01.10.2025  11:12   Рита Парфенова

Салтівський район Харкова відновлюють після нічного обстрілу: комунальники закрили половину вибитих вікон (фото)

Комунальні служби працюють у посиленому режимі після нічної атаки ворога, відновлюючи пошкоджені будівлі, покрівлі та інфраструктуру Салтівського району.

Салтівка у Харкові після нічного обстрілу: комунальники відновили половину пошкоджень

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, комунальні служби ліквідували значну частину наслідків нічної атаки російського агресора. За даними Департаменту житлово-комунального господарства, найбільше постраждав Салтівський район — там пошкоджено щонайменше 45 будівель.

Салтівка у Харкові після нічного обстрілу: комунальники відновили половину пошкоджень

Станом на 9:00 ранку комунальники закрили понад 50% вибитих вікон. Загалом під час обстрілу було пошкоджено 293 вікна та скління на 44 балконах, сім покрівель і одні двері.

Салтівка у Харкові після нічного обстрілу: комунальники відновили половину пошкоджень

Комунальні підприємства продовжують роботу у посиленому режимі. Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують території, щоб місто швидше повернулося до нормального життя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 жовтня Харків зазнав потужного авіаційного удару. Зафіксовані руйнування в різних районах міста, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Є постраждалі серед цивільних.

Тэги:  обстріл, харків, благоустрій, агрессия россии
