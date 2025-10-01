01.10.2025 11:12 Рита Парфенова

Салтівський район Харкова відновлюють після нічного обстрілу: комунальники закрили половину вибитих вікон (фото)

Комунальні служби працюють у посиленому режимі після нічної атаки ворога, відновлюючи пошкоджені будівлі, покрівлі та інфраструктуру Салтівського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, комунальні служби ліквідували значну частину наслідків нічної атаки російського агресора. За даними Департаменту житлово-комунального господарства, найбільше постраждав Салтівський район — там пошкоджено щонайменше 45 будівель.

Станом на 9:00 ранку комунальники закрили понад 50% вибитих вікон. Загалом під час обстрілу було пошкоджено 293 вікна та скління на 44 балконах, сім покрівель і одні двері.

Комунальні підприємства продовжують роботу у посиленому режимі. Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують території, щоб місто швидше повернулося до нормального життя.

