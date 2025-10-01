    
Главная Новини Харкова Медицина Випадок сказу на Харківщині: довелося викликати поліцію
01.10.2025  11:15   Віталій Хіневич

Випадок сказу на Харківщині: довелося викликати поліцію

Мешканка міста Люботин Люботинської територіальної громади 26 вересня 2025 року виявила на своєму подвір’ї лисицю, яка дивно поводилась та сховалась у собачій буді.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Власниця викликала поліцію. Через агресивну поведінку тварину було забито. 
 
Спеціаліст ветеринарної медицини відібрав патологічний матеріал, який доставили до Харківської державної регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для дослідження на сказ. 
 
За результатами лабораторного аналізу в загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ.
 
Було введено карантинні обмеження на території міста Люботин з прилеглими до нього лісовими та польовими масивами. Також затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Медицина Медики врятували харків'янина від смерті 30.09 Медицина Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині 30.09 Медицина Харківські медики врятували чоловіка від клінічної смерті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 