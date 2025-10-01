01.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

Випадок сказу на Харківщині: довелося викликати поліцію

Мешканка міста Люботин Люботинської територіальної громади 26 вересня 2025 року виявила на своєму подвір’ї лисицю, яка дивно поводилась та сховалась у собачій буді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Власниця викликала поліцію. Через агресивну поведінку тварину було забито.

Спеціаліст ветеринарної медицини відібрав патологічний матеріал, який доставили до Харківської державної регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для дослідження на сказ.

За результатами лабораторного аналізу в загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ.

Було введено карантинні обмеження на території міста Люботин з прилеглими до нього лісовими та польовими масивами. Також затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram