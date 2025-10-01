01.10.2025 11:35 Віталій Хіневич

Центральний парк готують до зими: захист дерев і кущів від морозів

Основна увага приділяється внесенню безазотних добрив, багатих на калій і фосфор, які зміцнюють кореневу систему та підвищують морозостійкість дерев і кущів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Комунальники зазначають, що азот, який сприяє росту, на цьому етапі не використовується, щоб рослини могли природно перейти у стан спокою та успішно прокинутися навесні.

Паралельно фахівці проводять санітарну обробку насаджень.

Стовбури та гілки обприскують спеціальними розчинами, які знищують зимуючі форми шкідників (личинки, яйця) та збудників грибкових хвороб у тріщинах кори чи на ґрунті.

Ці заходи є ключовими для запобігання інфекційним захворюванням у новому вегетаційному сезоні.

