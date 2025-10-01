    
Главная Новини Харкова ЖКГ Центральний парк готують до зими: захист дерев і кущів від морозів
01.10.2025  11:35   Віталій Хіневич

Центральний парк готують до зими: захист дерев і кущів від морозів

Основна увага приділяється внесенню безазотних добрив, багатих на калій і фосфор, які зміцнюють кореневу систему та підвищують морозостійкість дерев і кущів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради.
 
Комунальники зазначають, що азот, який сприяє росту, на цьому етапі не використовується, щоб рослини могли природно перейти у стан спокою та успішно прокинутися навесні.
 
 
Паралельно фахівці проводять санітарну обробку насаджень.
 
Стовбури та гілки обприскують спеціальними розчинами, які знищують зимуючі форми шкідників (личинки, яйця) та збудників грибкових хвороб у тріщинах кори чи на ґрунті. 
 
 
Ці заходи є ключовими для запобігання інфекційним захворюванням у новому вегетаційному сезоні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 ЖКГ У Харкові по проспекту Аерокосмічному триває відновлення будинку 30.09 ЖКГ «Харківобленерго» нагадало абонентам, як передати показання електролічильників 30.09 ЖКГ Комунальники готуються до піку сезону прибирання листя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 