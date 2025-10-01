01.10.2025 11:41 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 1 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 1 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 14

Золочів – 12

Богодухів – 13

Коломак – 13

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 10

Берестин – 10

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

