30.09.2025

Який радіаційний фон в Харкові та області на 30 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 30 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 14

Золочів – 11

Богодухів – 14

Коломак – 10

Великий Бурлук – 14

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 15

Лозова – 12

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

