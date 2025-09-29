29.09.2025 09:49 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 12

Золочів – 10

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 11

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 10

Берестин – 10

Лозова – 14

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

