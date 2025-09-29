Обстріли Харківщини: двоє загиблих, троє поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області. Загинули двоє цивільних, троє отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль та елеватор.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за останню добу російські війська здійснили обстріли п’яти населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, троє людей отримали поранення, серед них дитина.
У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка. У селі Шевченкове травмувалася 67-річна жінка, а у Борщовій Липецької громади загинув 79-річний чоловік.
Противник застосовував різні види озброєння: один касетний авіаційний бомбовий пристрій (КАБ), один безпілотник типу «Молнія», два FPV-дрони та чотири БпЛА іншого типу.
Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харківському районі постраждали три приватні будинки та автомобіль у Слатиному. У Куп’янському районі пошкоджено елеватор у Приколотному, приватний будинок і господарчу споруду в Старовірівці.
Комментариев: 0
Сьогодні варто звертати увагу на дрібниці та прислухатися до інтуїції. Нові знайомства та несподівані події можуть відкрити перспективи.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Цього дня нагадують про необхідність дбати про «мотор» організму.
влажность:
давление:
ветер: