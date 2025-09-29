29.09.2025 09:27 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: двоє загиблих, троє поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області. Загинули двоє цивільних, троє отримали поранення, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, автомобіль та елеватор.



На фото: с. Слатине

Фото: Дергачівська МВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за останню добу російські війська здійснили обстріли п’яти населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, троє людей отримали поранення, серед них дитина.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка. У селі Шевченкове травмувалася 67-річна жінка, а у Борщовій Липецької громади загинув 79-річний чоловік.

Противник застосовував різні види озброєння: один касетний авіаційний бомбовий пристрій (КАБ), один безпілотник типу «Молнія», два FPV-дрони та чотири БпЛА іншого типу.

Унаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Харківському районі постраждали три приватні будинки та автомобіль у Слатиному. У Куп’янському районі пошкоджено елеватор у Приколотному, приватний будинок і господарчу споруду в Старовірівці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що селище Слатине протягом минулої доби кілька разів опинялося під російськими обстрілами.