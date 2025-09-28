28.09.2025 21:34 Рита Парфенова

Ворог атакував Харківщину: загинули двоє людей, серед постраждалих жінка та дитина (фото)

28 вересня війська рф здійснили кілька атак по населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів і ударів безпілотників загинули двоє цивільних, ще двоє осіб постраждали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Вранці артилерійському обстрілу піддалося село Борщова, де загинув 79-річний чоловік.

Близько 14:15 у Слатиному ударний безпілотник, попередньо «Молнія», влучив у приватне подвір’я, пошкодивши житловий будинок. О 15:45 по населеному пункту повторно завдали удару з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого також зруйновано домоволодіння.

Крім того, того ж дня FPV-дрон російських військових поцілив у цивільний автомобіль, що рухався у напрямку Прудянки. У машині перебувала сім’я з трьох осіб. На місці загинув 44-річний водій, його 41-річна дружина отримала уламкові поранення, а 14-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Постраждалих жінку та дитину госпіталізували медики.

За цими фактами, під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури, розпочато досудові розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися сім населених пунктів Харківської області.