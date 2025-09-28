28.09.2025 22:00 Дмитро Колонєй
Райська насолода вдома без випічки: найніжніші цукерки "Рафаелло" за 15 хвилин
Приготувати ці солодощі легко можна власними силами.
Як пише РЕДПОСТ
, домашня версія знаменитих кокосових цукерок "Рафаелло" - це ідеальний спосіб побалувати себе і близьких без довгих годин, проведених на кухні. Цей простий рецепт вимагає мінімум інгредієнтів і гарантує той ніжний, вершково-кокосовий смак, який нікого не залишить байдужим. Забудьте про пошук ідеального подарунка – ці цукерки стануть найкращим виявом турботи!
Домашні Рафаело
Продукти:
-
150 г кокосової стружки
-
400 г згущеного молока
-
1 яєчний жовток
-
100 г мигдалю
-
ванілін (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
-
Змішати згущене молоко, яєчний жовток і приблизно 100 г (2/3 від загальної кількості) кокосової стружки в сотейнику.
-
Додати щіпку ваніліну.
-
Варити отриману масу на середньому вогні, постійно помішуючи протягом 8-10 хвилин, поки вона не загусне і не стане однорідною.
-
Перелити гарячу масу в широку миску або форму, щоб вона швидше охолола.
-
Дати їй охолонути до кімнатної температури (можна поставити в холодильник на 30-40 хвилин, щоб прискорити процес).
-
Підготувати мигдаль: при необхідності його можна трохи підсушити на сковороді або в духовці.
-
Скачати з охолодженої маси невеликі кульки.
-
У центр кожної кульки вкласти один горіх мигдалю і знову сформувати акуратну кульку.
-
Обваляти готові цукерки в кокосовій стружці, що залишилася (приблизно 50 г).
-
Залишити цукерки в холодильнику мінімум на 6-8 годин (або на ніч) для стабілізації та повного застигання.
-
Подавати охолодженими та насолоджуватися.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ніжну намазку з крабових паличок з болгарським перцем.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0