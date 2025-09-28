    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Райська насолода вдома без випічки: найніжніші цукерки "Рафаелло" за 15 хвилин
28.09.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Райська насолода вдома без випічки: найніжніші цукерки "Рафаелло" за 15 хвилин

Приготувати ці солодощі легко можна власними силами.

 
Як пише РЕДПОСТ, домашня версія знаменитих кокосових цукерок "Рафаелло" - це ідеальний спосіб побалувати себе і близьких без довгих годин, проведених на кухні. Цей простий рецепт вимагає мінімум інгредієнтів і гарантує той ніжний, вершково-кокосовий смак, який нікого не залишить байдужим. Забудьте про пошук ідеального подарунка – ці цукерки стануть найкращим виявом турботи!
 

Домашні Рафаело

 

Продукти:

 
  • 150 г кокосової стружки
  • 400 г згущеного молока
  • 1 яєчний жовток
  • 100 г мигдалю
  • ванілін (за смаком)
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати згущене молоко, яєчний жовток і приблизно 100 г (2/3 від загальної кількості) кокосової стружки в сотейнику.
  2. Додати щіпку ваніліну.
  3. Варити отриману масу на середньому вогні, постійно помішуючи протягом 8-10 хвилин, поки вона не загусне і не стане однорідною.
  4. Перелити гарячу масу в широку миску або форму, щоб вона швидше охолола.
  5. Дати їй охолонути до кімнатної температури (можна поставити в холодильник на 30-40 хвилин, щоб прискорити процес).
  6. Підготувати мигдаль: при необхідності його можна трохи підсушити на сковороді або в духовці.
  7. Скачати з охолодженої маси невеликі кульки.
  8. У центр кожної кульки вкласти один горіх мигдалю і знову сформувати акуратну кульку.
  9. Обваляти готові цукерки в кокосовій стружці, що залишилася (приблизно 50 г).
  10. Залишити цукерки в холодильнику мінімум на 6-8 годин (або на ніч) для стабілізації та повного застигання.
  11. Подавати охолодженими та насолоджуватися.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ніжну намазку з крабових паличок з болгарським перцем.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
 

 

Тэги:  рецепт, десерт, без випічки, цукерки, яйця
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.09 Кулінарні рецепти Соковита насолода: ніжна намазка з крабових паличок з болгарським перцем 23.09 Кулінарні рецепти Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки 22.09 Кулінарні рецепти Суп-рагу з куркою та овочами: навариста та ароматна страва для всієї родини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 