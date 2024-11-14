Готуємо банановий торт без випічки

Простий рецепт шоколадно-бананового десерту.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий салат з гарбуза та яблук.
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Зірки схиляють до організованості, день підходить для роботи та планування. Уникайте зайвих контактів із керівництвом, адже вимоги можуть бути завищеними.
Упродовж дня в Харкові зберігатиметься похмура погода. Опадів не прогнозується, тож день обіцяє бути сухим, хоча й без сонячних променів.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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