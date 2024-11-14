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14.11.2024  21:38   Дмитро Колонєй

Готуємо банановий торт без випічки

Простий рецепт шоколадно-бананового десерту.

Як приготувати банановий торт без випічки
 
Як пише РЕДПОСТ, це дуже смачна страва з мінімальним набором найдоступніших продуктів.
 
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Банановий торт без випічки

    

Продукти:

 
  • 1 кг несоленого крекера;
  • 4 великі банани;
  • 1 л сметани;
  • 0,5 кг цукру;
  • 100 г шоколаду.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Збити сметану із цукром.
  2. Очищені банани нарізати тонкими кружальцями.
  3. Викласти на блюдо крекери
  4. Зверху промазати їх сметаною 
  5. Укладасти на кожну печиво кружечко банана.
  6. Потім знову шар крекера, сметана, банан.
  7. При укладанні шарів слід дотримуватися шахового порядку, тобто на крекер класти банан, на банан - крекер і так далі.
  8. Останній шар має бути з крекерів, покритих сметаною.
  9. Прикрасити  торт тертим шоколадом та подрібненим крекером,
  10. Залишити торт на кілька годин у холодильнику для просочення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий салат  з гарбуза та яблук.

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Тэги:  рецепт, десерт, торт, крекер, банани, сметана, цукор, шоколад
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