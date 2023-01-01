Новорічний пряний пиріг

В этот день

Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.

Прогноз погоди у Харкові на 1 січня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.