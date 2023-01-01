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01.01.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Новорічний пряний пиріг

Цей пиріг чудово підійде для чаювання.

Як пише РЕДПОСТ, шматочок такого пирога з чашкою ароматного гарячого чаю зігріє холодного зимового вечора.
 

Новорічний пряний пиріг

 

Продукти на 10 порцій:

Для тіста:

  • Борошно пшеничне 450 гр
  • Курячі яйця 1 шт.
  • Сухі дріжджі 10 гр
  • Молоко 250 мл
  • Сіль 1 чайн.
  • Цукор 2 чайн.
  • Рослинна олія 3 стол.

Для начинки:

  • Брусниця 300 гр
  • Апельсини 1 шт.
  • Вино червоне (сухе) 100 мл
  • Мед 3 стол.
  • Яблука (краще Гренні Сміт) 3 шт.
  • Вершкове масло 25 гр
  • Цукор 50 гр
  • Кориця 0.5 гр
  • Джем (вишневий) 150 гр

Для змащування:

  • яйця 1 шт.

Покроковий рецепт приготування:

  1. В трохи тепле молоко (30 градусів) вбиваємо яйце і акуратно перемішуємо віночком, не збиваючи масу.
  2. Потім всипаємо цукор і дріжджі і перемішуємо доти, доки вони не розчиняться.
  3. Вливаємо олію і знову перемішуємо віночком.
  4. Починаємо вводити просіяне через сито борошно із сіллю, перемішуючи тісто спочатку дерев'яною ложкою, потім вимішуючи його руками. Тісто має бути трохи липким.
  5. Накриваємо тісто рушником та ставимо його в тепле місце на 1 годину.
  6. Яблука миємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими кубиками. Перекладаємо їх у сотейник.
  7. Нарізані яблука трохи обсмажуємо на вершковому маслі.
  8. Потім всипаємо цукор і корицю, перемішуємо і продовжуємо обсмажувати доки, цукор не почне карамелізуватися.
  9. На дуже дрібній тертці натираємо цедру всього апельсина, з м'якоті вичавлюємо сік, використовуючи ручну соковитискач.
  10. Брусницю (250 гр.) Промиваємо під водою і перекладаємо в сотейник, додаємо мед, цедру, вино і сік апельсина.Ставимо сотейник на вогонь, перемішуємо всі інгредієнти та готуємо соус протягом 10 хвилин.
  11. Після чого половину соусу подрібнюємо в блендері і знову перекладаємо в сотейник, варимо соус ще 15 хвилин.
  12. Гарячий соус перекладаємо до яблук.
  13. У цей же сотейник додаємо вишневий джем. Бажано, щоб джем був із цілісними ягодами.
  14. Перемішуємо вміст сотейника. Начинка для пирога готова.
  15. За цей час тісто мало піднятися як мінімум у 2 рази. Присипаємо трохи борошном і обминаємо тісто, щоб вийшли надлишки вуглекислого газу.
  16. Відрізаємо більшу частину тесту, залишивши трохи тесту для виконання сіточки на пирозі.
  17. З великої частини розгортаємо велике коло і перекладаємо його на змащену олією круглу форму для випікання.
  18. Формуємо дно та бортики майбутнього пирога.
  19. Викладаємо начинку і рівномірно розподіляємо її по всьому пирогу, зверху посипаємо брусниці, що залишилися ягодами (50 гр.).
  20. З тесту, що залишився, розкочуємо невеликий пласт і нарізаємо його вузенькими смужками.
  21. Ці смужки викладаємо на пиріг, створюючи сіточку.
  22. Акуратно загортаємо боковинки пирога.
  23. Змащуємо сіточку та борт пирога збитим яйцем.
  24. Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
 
 
 
Тэги:  рецепт, пирог, новый год
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