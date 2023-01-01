01.01.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Новорічний пряний пиріг
Цей пиріг чудово підійде для чаювання.
Як пише РЕДПОСТ
, шматочок такого пирога з чашкою ароматного гарячого чаю зігріє холодного зимового вечора.
Новорічний пряний пиріг
Продукти на 10 порцій:
Для тіста:
-
Борошно пшеничне 450 гр
-
Курячі яйця 1 шт.
-
Сухі дріжджі 10 гр
-
Молоко 250 мл
-
Сіль 1 чайн.
-
Цукор 2 чайн.
-
Рослинна олія 3 стол.
Для начинки:
-
Брусниця 300 гр
-
Апельсини 1 шт.
-
Вино червоне (сухе) 100 мл
-
Мед 3 стол.
-
Яблука (краще Гренні Сміт) 3 шт.
-
Вершкове масло 25 гр
-
Цукор 50 гр
-
Кориця 0.5 гр
-
Джем (вишневий) 150 гр
Для змащування:
Покроковий рецепт приготування:
-
В трохи тепле молоко (30 градусів) вбиваємо яйце і акуратно перемішуємо віночком, не збиваючи масу.
-
Потім всипаємо цукор і дріжджі і перемішуємо доти, доки вони не розчиняться.
-
Вливаємо олію і знову перемішуємо віночком.
-
Починаємо вводити просіяне через сито борошно із сіллю, перемішуючи тісто спочатку дерев'яною ложкою, потім вимішуючи його руками. Тісто має бути трохи липким.
-
Накриваємо тісто рушником та ставимо його в тепле місце на 1 годину.
-
Яблука миємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими кубиками. Перекладаємо їх у сотейник.
-
Нарізані яблука трохи обсмажуємо на вершковому маслі.
-
Потім всипаємо цукор і корицю, перемішуємо і продовжуємо обсмажувати доки, цукор не почне карамелізуватися.
-
На дуже дрібній тертці натираємо цедру всього апельсина, з м'якоті вичавлюємо сік, використовуючи ручну соковитискач.
-
Брусницю (250 гр.) Промиваємо під водою і перекладаємо в сотейник, додаємо мед, цедру, вино і сік апельсина.Ставимо сотейник на вогонь, перемішуємо всі інгредієнти та готуємо соус протягом 10 хвилин.
-
Після чого половину соусу подрібнюємо в блендері і знову перекладаємо в сотейник, варимо соус ще 15 хвилин.
-
Гарячий соус перекладаємо до яблук.
-
У цей же сотейник додаємо вишневий джем. Бажано, щоб джем був із цілісними ягодами.
-
Перемішуємо вміст сотейника. Начинка для пирога готова.
-
За цей час тісто мало піднятися як мінімум у 2 рази. Присипаємо трохи борошном і обминаємо тісто, щоб вийшли надлишки вуглекислого газу.
-
Відрізаємо більшу частину тесту, залишивши трохи тесту для виконання сіточки на пирозі.
-
З великої частини розгортаємо велике коло і перекладаємо його на змащену олією круглу форму для випікання.
-
Формуємо дно та бортики майбутнього пирога.
-
Викладаємо начинку і рівномірно розподіляємо її по всьому пирогу, зверху посипаємо брусниці, що залишилися ягодами (50 гр.).
-
З тесту, що залишився, розкочуємо невеликий пласт і нарізаємо його вузенькими смужками.
-
Ці смужки викладаємо на пиріг, створюючи сіточку.
-
Акуратно загортаємо боковинки пирога.
-
Змащуємо сіточку та борт пирога збитим яйцем.
-
Випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0