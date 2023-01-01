01.01.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Які зміни для українців вже приніс 2023 рік

Що змінилося для українців с 1 січня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ИНТЕНТ, кожного року з 1 січня відбуваються зміни в законодавстві, спливають терміни дії одних законів, та набувають чинності інші. Що змінилося для українців 2023 року.

Нова пошта

Зростуть тарифи на доставлення Нової пошти. Отримання посилки через Нову пошту по місту вагою до 2 кг від січня 2023 року коштуватиме 50, а не 40 грн, вагою до 10 кг зросте до 80 грн, до 30 кг — коштуватиме 120 грн. Зросте також вартість посилок між відділеннями та поштаматами по Україні. Від 1 січня вартість доставлення до відділення та поштомату розраховуватиметься однаково.

Допомога дітям

Вперше в Україні ліки для дітей хворих на спінальну м'язову атрофію (СМА) стануть надаватися безоплатно. На засіданні уряду України було прийнято рішення здійснити закупівлі 9 лікарських засобів, 8 з них закуповувалось централізовано раніше, 1 буде закуплено вперше.

Податки

З 1 січня набуває чинності Закон України від 13.12.2022 № 2836-ІХ «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», 29.12.2022 він був підписаний Президентом України (набирає чинності через три дні з дня його опублікування), який передбачає, зокрема:

звільнення платників від відповідальності за несвоєчасне подання звітності, документів та повідомлень передбачених для цілей трансфертного ціноутворення та оподаткування контрольованих іноземних компаній із встановленням зобов’язання щодо подання таких документів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні; звільнення платників податку на прибуток підприємств від відповідальності за несвоєчасне подання фінансової звітності разом з аудиторським звітом та уточнюючої декларації з цього податку, яка подається у разі уточнення показників такої фінансової звітності із встановленням зобов’язання щодо подання таких документів протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні; звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та матеріали до них (повний перелік товарів визначено пунктом 921 розділу XXI Митного кодексу України); звільнення від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що безоплатно надаються Енергетичною спільнотою як допомога суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво, передачу та розподіл електричної енергії, та ввозяться такими суб’єктами для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з Міненергетики (повний перелік товарів визначено пунктом 923 розділу XXI Митного кодексу України); звільнення від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами військовим та добровольчим формуванням, які забезпечують національну безпеку і оборону; звільнення від оподаткування для виробництва готової продукції виноматеріалів виноградних, вироблених на підприємствах первинного виноробства, які експортуються цими підприємствами; не вважати акцизним складом приміщення або територію, у кожному (на кожній) з яких загальна місткість розташованих місткостей для зберігання пального, яке використовується виключно для заправлення електрогенераторних установок, не перевищує 2000 літрів, а також приміщення або територію у кожному (на кожній), де одночасно зберігається або реалізується пальне у споживчій тарі місткістю до 5 літрів включно, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару. Ці два критерії для визначення акцизного складу застосовуються одночасно; звільнення від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України товарів, а саме: моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см; понад 5000 куб. см, нові і що використовувалися); автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів, за умови, якщо такі операції здійснюються громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх добровільної передачі такими особами Збройним Силам України та добровольчим формуванням територіальних громад, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам без попереднього або наступного відшкодування їх вартості; суб’єкт господарювання має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг); зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання на підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального.

В цьому році набуває чинності Закон "Про медіа" - один з трьох законів, які необхідні для вступу до ЄС, крім нього Рада ухвалила Закон "Про нацменшини" та рішення щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах.