01.01.2023 20:33 Дмитро Колонєй
У ГУР розповіли, яку тактику обстрілів зараз застосовує агресор
Пояснення дав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького:
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Країна-агресорка намагається обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити.
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У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети «Іскандер», наближаються до закінчення запаси «Калібрів», зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.
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Окупанти здатні максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.
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Виробництво ракет в РФ не припиняється - знаходять уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Тобто, "вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.
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Щодо тактики, ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Також ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ: На про суходолі, то це насамперед РСЗВ «Смерч», «Ураган» і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм.
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Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси», - повідомив Скібіцький.
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