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01.01.2023  20:33   Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли, яку тактику обстрілів зараз застосовує агресор

Пояснення дав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

Стало відомо, яку тактику обстрілів застосовує агресор за даними воєнної розвідки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького:
 
  1. Країна-агресорка намагається обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити. 
  2. У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети «Іскандер», наближаються до закінчення запаси «Калібрів», зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. 
  3. Окупанти здатні максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння. 
  4. Виробництво ракет в РФ не припиняється - знаходять уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Тобто, "вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.
  • Щодо тактики, ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300. Також ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ: На про суходолі, то це насамперед РСЗВ «Смерч», «Ураган» і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм.
  • Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси», - повідомив Скібіцький.

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  обстрелы, агрессия россии, украина
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