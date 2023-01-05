Росіяни обстріляли навчальний заклад на Харківщині: сталася масштабна пожежа

Зірки щедро наповнюватимуть вас активною енергією, цілеспрямованістю та вірою у власні сили. Варто тільки захотіти, і вам виявляться під силу будь-які досягнення!

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.