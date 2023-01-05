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05.01.2023  17:09   Евгений Клочко

Росіяни обстріляли навчальний заклад на Харківщині: сталася масштабна пожежа

Російські окупанти вдарили по Куп’янському району, внаслідок чого сталася велика пожежа в одному з навчальних закладів.

Обстріл ліцею на Харківщині: сталася масштабна пожежа
 
Як повідомили РЕДПОСТ у ДСНС України в Харківській області, 5 січня близько 12:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Дворічна. Результатом обстрілів стала масштабна пожежа у Дворічанському ліцеї.
 
Площа пожежі складала 800 квадратних метрів. Протягомм маже 3 годин з вогнем боролись 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.
 
Інформаці про постраждалих на даний момент немає.
 
Раніше ми повідомляли, що на місці пожежі у Харківській області виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  харьков, пожар, обстрелы
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