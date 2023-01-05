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05.01.2023  16:49   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов попередив містян про похолодання, що наближується

Мер Харкова Ігор Терехов звернув увагу містян на зниження температури у найближчі дні і нагадав про працюючі «Пункти Незламності» та пункти обігріву.


Ігор Терехов попередив містян про похолодання, що наближується
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся до мешканців міста:
 
"Найближчими днями на нас чекає різке похолодання. На Різдво - до мінус 12-ти градусів вночі, а після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури. 
 
У зв'язку з цим усі міські служби життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації. 
 
Нагадую, що у місті працюють «Пункти Незламності», де за потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. З'ясувати, який із них найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту «Харків-твій дім»  – @tviyDimKharkivBot
 
Крім «Пунктів Незламності» у Харкові облаштовані пункти обігріву. За потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву.  
 
Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть у звичному режимі з понеділка по суботу включно. 
 
Я впевнений, що ми разом подолаємо цей виклик. Я впевнений, що ми переможемо!"
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, похололдание, харьков, агрессия россии
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