05.01.2023 16:49 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов попередив містян про похолодання, що наближується

Мер Харкова Ігор Терехов звернув увагу містян на зниження температури у найближчі дні і нагадав про працюючі «Пункти Незламності» та пункти обігріву.



Ігор Терехов попередив містян про похолодання, що наближується



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся до мешканців міста:

"Найближчими днями на нас чекає різке похолодання. На Різдво - до мінус 12-ти градусів вночі, а після нього синоптики прогнозують ще нижчі температури.

У зв'язку з цим усі міські служби життєзабезпечення Харкова переведені в режим підвищеної готовності та цілодобового реагування на позаштатні ситуації.

Нагадую, що у місті працюють «Пункти Незламності», де за потреби можна зігрітися та зарядити мобільні телефони. З'ясувати, який із них найближче до вашої оселі, можна за допомогою чат-боту «Харків-твій дім» – @tviyDimKharkivBot

Крім «Пунктів Незламності» у Харкові облаштовані пункти обігріву. За потреби метрополітен також працюватиме в режимі пунктів обігріву.

Місця роздачі гарячого харчування працюватимуть у звичному режимі з понеділка по суботу включно.

Я впевнений, що ми разом подолаємо цей виклик. Я впевнений, що ми переможемо!"