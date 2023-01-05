05.01.2023 16:13 Євген Клочко

Шляховики оновлюють асфальтне покриття проїжджих частин у Харкові

У Харкові час використовують з користю. Ось, наприклад, поки ще на вулиці суха та тепла погода, комунальники навіть взимку виконують ремонт асфальтного покриття. Шляховики ліквідують місця розриттів та ремонтують проїжджі частини разом із тротуарами

На проспекті Героїв Харкова триває ремонт асфальтного покриття на проїжджій та тротуарній частині, повідомляє РЕДПОСТ . Місце обрали не випадково - нещодавно тут проводили ремонт. Як тільки його завершили, до роботи одразу стали шляховики. Комунальники ліквідують місце розриття, аби воно не заважало пішоходам та водіям.

Крім того, шляховики виконують і поточні ремонти. Зокрема, спеціалісти виконали ямковий ремонт по вулиці Дерев’янка. Асфальтне покриття вже зносилося, тому довелось його реанімувати, адже ця артерія з’єднує два густонаселених мікрорайона з центральною вулицею Харкова.

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А ще комунальники прочистили та відремонтували дощеприймальні колодязі, промили мережі зливової каналізації та продовжують облаштовувати водовідвідні лотки. Подібні роботи провели на вулицях Миру і Калініна та на проспектах Героїв Харкова і Ювілейному.

Також ведуться роботи з видалення та розкряжування впавших дерев з русла р. Харків, прибирання сміття на укосах берегів. На водовідвідній канаві по вул. Генерала Удовиченка прочищено вхідні та випускні оголовки. Скошена на визначених ділянках дикоростуча поросль та прибрано сміття на водовідвідній канаві по вул. Горянській. Прочищена від мулових відкладень ділянка водовідвідної канави по вул. Калініна.

Раніше ми повідомляли, що комунальники у Шевченківському районі Харкова завершили заміну 80 метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу.