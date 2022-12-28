28.12.2022 08:50 Віталій Хінєвіч

На місці пожежі у Харківській області виявили тіло чоловіка

За добу з 27 по 28 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



ДСНС Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 кв.м. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години.

Об 11:40 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку території, щойно обстріляну військом окупантів. Виявлено пошкодження 4-х приватних будинків. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

Крім цього, близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп՚янського району у квартирі на п՚ятому поверсі житлової дев՚ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. В результаті цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя.

О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі села Вільшани.

Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Аварійно-рятувальні роботи проводились силами Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія.

Також, протягом доби рятувальники за допомогою рятувальної техніки підвищеної прохідності 4 рази надавали допомогу водіям транспортних засобів подолати складні ділянки доріг.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмети.

В свою чергу, мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тон питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.