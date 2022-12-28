28.12.2022 09:05 Віталій Хінєвіч

Чоловік в Ізюмському районі підірвався на вибуховому пристрої

Минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Громадян закликають бути максимально обережними.

В м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму, госпіталізована у важкому стані.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, на місці пожежі у Харківській області виявили тіло чоловіка.