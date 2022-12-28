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28.12.2022  08:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили факт порушення правил рибальства

Порушення було виявлено біля селища міського типу Слобожанське.

порушення правил рибальства
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.
 
Повідомляється, що 25 грудня під час проведення спільного рибоохоронного рейду з Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області (Харківський рибоохоронний патруль) держінспекторами виявлено порушення правил рибальства. 
 
Так, на озері Лиман поблизу смт Слобожанське Чугуївського району встановлено факт використання знарядь лову не передбачених Режимом рибогосподарської експлуатації водного об'єкту, що призвело до незаконного добування риби.
 
Своїми діями рибалка порушив правила здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного світу, відповідальність за що передбачена частиною 5 статті 85 КУпАП .
 
Незаконне знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси були вилучені для вжиття заходів інспекційного реагування, в межах чинного законодавства.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  происшествие, харьков
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