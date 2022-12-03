03.12.2022 17:30 Дмитро Колонєй
Окупанти використовують ракети прямо з конвейєра
Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, за даними воєнної розвідки України, країна-агресорка використовує вже стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.
За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ, за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.
Країна-агресорка вже:
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вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з білорусі.
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веде перемовини з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та
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перемовини рф з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.
Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.
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